Formation à l’art du conte Route de Kerlescan Carnac

Carnac

Formation à l’art du conte

Route de Kerlescan La Petite Métairie Carnac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 09:00:00

fin : 2026-08-12 17:00:00

Date(s) :

2026-08-11

Formation à l’art du conte

Animé par le conteur Rémy Cochen

Mardi 11 et mercredi 12 août 2026

Ce stage abordera les liens entre le conteur, la conteuse, les lieux et les contes, le répertoire, la présence du conteur, la symbolique, la relation avec le public, la manière de dire et d’être, le sensible ; et aussi les aspects pratiques d’organisation pour qu’une balade contée soit réussie. nous irons à la rencontre de mégalithes, de fontaines et de bord de mer. Vous conterez dans les bois, dans les champs, auprès d’arbres majestueux, à la croisée des chemins, dans des ambiances variées.

Deux journées complètes de stage pour des échanges sur vos attentes, des exercices pratiques et des mises en situation

Nombre maximum de personnes 10

Tarif 140€/personne pour les 2 jours (hébergement et repas non compris)

Lieu La Petite Métairie à Carnac

Contact Rémy Cochen www.remycochen.com cochenremy@gmail.com 06 89 10 92 43 .

Route de Kerlescan La Petite Métairie Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 6 89 10 92 43

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English :

L’événement Formation à l’art du conte Carnac a été mis à jour le 2026-05-06 par OT DE CARNAC