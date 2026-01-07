Carnac

Atelier créatif: Des mains en fleurs

15 Rue Saint-Cornely Carnac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 14:30:00

fin : 2026-08-12 15:15:00

Date(s) :

2026-08-12

Atelier créatif pour les enfants à partir de 5 ans

Payant 6€

Sur inscription monde.zabelle@orange.fr .

15 Rue Saint-Cornely Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 6 72 75 31 17

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English :

L’événement Atelier créatif: Des mains en fleurs Carnac a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon