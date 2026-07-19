Le ménestrel de Saint François Carnac
mercredi 12 août 2026 · Carnac
Informations pratiques
Carnac
Le ménestrel de Saint François
Eglise Locmaria Carnac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 21:00:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Concert avec chants de paix et de louanges autour de la figure de saint François d’Assise.
Frère Jacques Jouët, musicien-compositeur aux 6 albums, accompagné de sa guitare folk et son harmonica sera entouré de Sophie et Alexandre Merasli au violon et clavier.
Ensemble, ils partageront la spiritualité franciscaine à travers des ballades joyeuses et paisibles.
Un bon moment de fraternité et de louange pour célébrer l’amour de la la vie, de Dieu, la simplicité et l’amour de la création.
Entrée Libre .
Eglise Locmaria Carnac 56340 Morbihan Bretagne
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English :
L’événement Le ménestrel de Saint François Carnac a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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