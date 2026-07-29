Concert de Na Cheiltigh, musique Celtique Place de l’Église Carnac

Informations pratiques

Carnac

Concert de Na Cheiltigh, musique Celtique

Place de l’Église Eglise St Cornély Carnac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 21:00:00

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-08-11

Concert de Na Cheiltigh à l’église de St Cornély

Quand cinq musiciens vous invitent à partager la musique qu’ils aiment dans ce lieu exceptionnel qu’est l’église St Cornély de Carnac. Un moment magique à passer ensemble ! Quelques belles mélodies irlandaises et bretonnes entre reels et jigs.

Une musique de nos pays celtes aux sons de la harpe, de la guitare, du banjo ou de la mandoline, de la flûte, du violon, et de l’accordéon diatonique.

sans réservation. Participation libre. .

Place de l’Église Eglise St Cornély Carnac 56340 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Concert de Na Cheiltigh, musique Celtique Carnac a été mis à jour le 2026-07-21 par OT DE CARNAC