Mélanie Busnel, Gildas Bitout et Laurent Cadilhac Route de Kerlescan Carnac

Informations pratiques

Carnac

Mélanie Busnel, Gildas Bitout et Laurent Cadilhac

Route de Kerlescan Lieu dit la Petite Métairie Carnac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 10:00:00

fin : 2026-08-09 13:00:00

Date(s) :

2026-07-30

Tous les jours de 10h à 13h et de 15h à 19h

Collage et sculpture avec Mélanie Busnel, Gildas Bitout et Laurent Cadilhac.

Entrée libre dans le cadre du Festival du Conte .

Route de Kerlescan Lieu dit la Petite Métairie Carnac 56340 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Mélanie Busnel, Gildas Bitout et Laurent Cadilhac Carnac a été mis à jour le 2026-07-17 par OT DE CARNAC