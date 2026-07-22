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AGENDA · Carnac

Mélanie Busnel, Gildas Bitout et Laurent Cadilhac Route de Kerlescan Carnac

jeudi 30 juillet 2026 · Route de Kerlescan · Carnac

Informations pratiques

Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Route de Kerlescan
Adresse
Lieu dit la Petite Métairie
Ville
56340 Carnac
Département
Morbihan
Tarif

Carnac

Mélanie Busnel, Gildas Bitout et Laurent Cadilhac

Route de Kerlescan Lieu dit la Petite Métairie Carnac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 10:00:00
fin : 2026-08-09 13:00:00

Date(s) :
2026-07-30

Tous les jours de 10h à 13h et de 15h à 19h
Collage et sculpture avec Mélanie Busnel, Gildas Bitout et Laurent Cadilhac.
Entrée libre dans le cadre du Festival du Conte   .

Route de Kerlescan Lieu dit la Petite Métairie Carnac 56340 Morbihan Bretagne  

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English :

L’événement Mélanie Busnel, Gildas Bitout et Laurent Cadilhac Carnac a été mis à jour le 2026-07-17 par OT DE CARNAC

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