Mélanie Busnel, Gildas Bitout et Laurent Cadilhac Route de Kerlescan Carnac
jeudi 30 juillet 2026 · Route de Kerlescan · Carnac
Informations pratiques
Carnac
Mélanie Busnel, Gildas Bitout et Laurent Cadilhac
Route de Kerlescan Lieu dit la Petite Métairie Carnac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 10:00:00
fin : 2026-08-09 13:00:00
Date(s) :
2026-07-30
Tous les jours de 10h à 13h et de 15h à 19h
Collage et sculpture avec Mélanie Busnel, Gildas Bitout et Laurent Cadilhac.
Entrée libre dans le cadre du Festival du Conte .
Route de Kerlescan Lieu dit la Petite Métairie Carnac 56340 Morbihan Bretagne
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English :
L’événement Mélanie Busnel, Gildas Bitout et Laurent Cadilhac Carnac a été mis à jour le 2026-07-17 par OT DE CARNAC
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