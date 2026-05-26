L’été qui sauve à Carnac! Grande Plage de Carnac Carnac
L’été qui sauve à Carnac! Grande Plage de Carnac Carnac vendredi 14 août 2026.
Carnac
L’été qui sauve à Carnac!
Grande Plage de Carnac Boulevard de la Plage Carnac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
La Croix-Rouge vous forme gratuitement aux premiers secours sur les plages!
Sur la Grande Plage de Carnac (à côté du Club de Plage) de 9h à 11h ou de 17h à 19h.
A partir de 10 ans.
Stand ludique pour les enfants de 3 à 10 ans
Gratuit Places limitées (20 pers./session)
Inscription obligatoire auprès de l’Office de tourisme 02 97 52 13 52 .
Grande Plage de Carnac Boulevard de la Plage Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 2 97 52 13 52
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English :
L’événement L’été qui sauve à Carnac! Carnac a été mis à jour le 2026-05-26 par OT DE CARNAC
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