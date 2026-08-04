La mère parfaite n’existe pas…et heureusement! Carnac
lundi 10 août 2026 · Carnac
Informations pratiques
Carnac
La mère parfaite n’existe pas…et heureusement!
Centre paroissial de Locmaria Carnac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 21:00:00
fin : 2026-08-10
Date(s) :
2026-08-10
Conférence de Marie-Charlotte Clerf , coach-famille
Avant d’être parent, on imagine souvent un enfant parfait… et un parent parfait. Puis la vraie vie arrive Il ne dort pas. Il a mal au ventre tout le temps. À l’école, c’est compliqué. Il teste les limites, et on ne sait plus comment faire.
Et dans le même temps, les conseils contradictoires pleuvent dans les médias certains affirment qu’un seul cri détruit le cerveau de l’enfant, alors que d’autres prônent une discipline stricte, où le parent ordonne et l’enfant obéit. On se sent vite dépassé, perdu entre injonctions et théories qui s’affrontent.
Pour retrouver du souffle, comprendre ce qui se joue vraiment, et trouver des repères accessibles à tous, il suffit parfois… d’apprendre à éduquer avec bon sens.
Une conférence ouverte à tous pour réfléchir ensemble à l’art d’accueillir l’imperfection. .
Centre paroissial de Locmaria Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 2 97 52 08 08
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English :
L’événement La mère parfaite n’existe pas…et heureusement! Carnac a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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