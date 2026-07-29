Vivre d’Amour Carnac
jeudi 6 août 2026 · Carnac
Informations pratiques
Carnac
Vivre d’Amour
Chapelle de Locmaria, Carnac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 21:00:00
fin : 2026-08-06 22:00:00
Date(s) :
2026-08-06
L’amour d’une mère, l’éveil spirituel d’une enfant.
La correspondance de Zélie Martin, pleine de tendresse, révèle les inquiétudes d’une mère face à une petite Thérèse au caractère difficile et à la santé fragile. C’est au coeur de la vie familiale que Ste Thérèse de Lisieux découvre son chemin de sainteté Vivre d’Amour.
Un message plein d’espérance pour les parents et les enfants !
Seule-en-scène de Jade Lanza, voix off de Maxime d’Aboville.
Durée 1h, suivi d’un bord de scène avec Jade Lanza
Billetterie en ligne conseillée (et sur place à partir de 20h30) .
Chapelle de Locmaria, Carnac 56340 Morbihan Bretagne
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English :
L’événement Vivre d’Amour Carnac a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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