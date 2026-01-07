Heure du conte La Mer Carnac
Heure du conte La Mer Carnac mercredi 5 août 2026.
Carnac
Heure du conte La Mer
15 Rue Saint-Cornely Carnac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 14:30:00
fin : 2026-08-05 15:00:00
Date(s) :
2026-08-05
Pour les enfants à partir de 4 ans
Sur inscription, par mail monde.zabelle@orange.fr ou directement à la librairie
4 € (remboursés sur achat, le jour-même) .
15 Rue Saint-Cornely Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 6 72 75 31 17
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Heure du conte La Mer Carnac a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon