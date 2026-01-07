Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Heure du conte La Mer Carnac

Heure du conte La Mer Carnac mercredi 5 août 2026.

Adresse : 15 Rue Saint-Cornely

Ville : 56340 Carnac

Département : Morbihan

Début : mercredi 5 août 2026

Fin : mercredi 5 août 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Carnac

Heure du conte La Mer

15 Rue Saint-Cornely Carnac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 14:30:00
fin : 2026-08-05 15:00:00

Date(s) :
2026-08-05

Pour les enfants à partir de 4 ans

Sur inscription, par mail monde.zabelle@orange.fr ou directement à la librairie

4 € (remboursés sur achat, le jour-même)   .

15 Rue Saint-Cornely Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 6 72 75 31 17 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Heure du conte La Mer Carnac a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

À voir aussi à Carnac (Morbihan)