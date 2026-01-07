Dédicaces d’auteurs pour adultes et enfants Le P’tit Monde de Zabelle Carnac

Carnac

Dédicaces d’auteurs pour adultes et enfants

Le P’tit Monde de Zabelle 15 Rue Saint-Cornely Carnac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 18:00:00

fin : 2026-08-13 22:00:00

Date(s) :

2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20

Tous les jeudis soirs, lors du marché nocturne de Carnac-Bourg, de 18h à 22h,

devant la librairie Le P’tit Monde de Zabelle (ouverte jusqu’à 22h) .

Le P’tit Monde de Zabelle 15 Rue Saint-Cornely Carnac 56340 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Dédicaces d’auteurs pour adultes et enfants Carnac a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon