Dédicaces d’auteurs pour adultes et enfants Le P’tit Monde de Zabelle Carnac
Dédicaces d’auteurs pour adultes et enfants Le P’tit Monde de Zabelle Carnac jeudi 6 août 2026.
Carnac
Dédicaces d’auteurs pour adultes et enfants
Le P’tit Monde de Zabelle 15 Rue Saint-Cornely Carnac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 18:00:00
fin : 2026-08-13 22:00:00
Date(s) :
2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20
Tous les jeudis soirs, lors du marché nocturne de Carnac-Bourg, de 18h à 22h,
devant la librairie Le P’tit Monde de Zabelle (ouverte jusqu’à 22h) .
Le P’tit Monde de Zabelle 15 Rue Saint-Cornely Carnac 56340 Morbihan Bretagne
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L’événement Dédicaces d’auteurs pour adultes et enfants Carnac a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon