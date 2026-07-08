Concert de Virtuoses de Chambre de Cologne Place de l’Église Carnac
mardi 4 août 2026 · Place de l'Église · Carnac
Informations pratiques
Carnac
Concert de Virtuoses de Chambre de Cologne
Place de l’Église Eglise Saint-Cornely Carnac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 21:00:00
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-04
Genre: musique classique.
Fidèle à la devise Pour être connu, il faut voyager , l’ensemble The Chambers allie virtuosité musicale et lieux d’exception. De l’île de Föhr, au nord de l’Allemagne, jusqu’aux sommets des Pyrénées, en passant par les majestueuses cathédrales d’Aix-en-Provence ou de Dijon, ou encore les charmantes églises de village à l’acoustique remarquable, ces musiciens d’élite font vibrer les plus beaux lieux d’Europe. Chaque concert est une expérience unique, où la grande musique classique s’invite hors des salles traditionnelles, pour émerveiller le public dans des cadres aussi inattendus que sublimes. .
Place de l’Église Eglise Saint-Cornely Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 2 44 84 56 56
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English :
L’événement Concert de Virtuoses de Chambre de Cologne Carnac a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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