Morgan of Glencoe, chant & harpe celtique. Rue Coet à Tous Carnac

Informations pratiques

Carnac

Morgan of Glencoe, chant & harpe celtique.

Rue Coet à Tous Chapelle Saint-Guénolé de Coët à Tous Carnac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 21:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Toute en féerie, la musique de Morgan of Glencoe fleure bon l’ajonc, l’embrun et la bruyère. De compositions personnelles en airs traditionnels, aux accents doux-amers comme la Bretagne, scintillants comme l’Irlande et sauvages comme l’Ecosse, rejoignez la le temps d’une soirée toute en harmonie, qui révèle le coeur de l’artiste elle même.

Un solo harpe celtique & chant assorti d’une touche d’humour taquin, prêt à emmener tous les publics dans un merveilleux voyage à travers les pays celtes et leurs légendes.

La réservation est possible par SMS au 06 07 36 48 84 (indiquez un nom et un nombre de personnes ainsi que le concert concerné)

Concert patrimoine dans la chapelle de Coët à Tous .

Rue Coet à Tous Chapelle Saint-Guénolé de Coët à Tous Carnac 56340 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Morgan of Glencoe, chant & harpe celtique. Carnac a été mis à jour le 2026-07-21 par OT DE CARNAC