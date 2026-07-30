Initiation Kizomba & soirée SBK (Salsa Batchata Kizomba) Route du Hahon Carnac

Informations pratiques

Carnac

Initiation Kizomba & soirée SBK (Salsa Batchata Kizomba)

Route du Hahon Forêt Adrénaline Carnac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 19:00:00

fin : 2026-08-08 00:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Envie de soleil, de musique latine et de bonne humeur ?

Que vous soyez danseur confirmé ou totalement débutant, venez vous laisser emporter par les rythmes calientes d’une grande soirée kizomba ouverte à tous !

Quelques pas, un sourire, une musique entraînante… et la forêt se transforme en véritable piste de danse à ciel ouvert.

Une initiation accessible à tous les âges pour partager un moment festif, convivial et plein d’énergie.

Buvette, Crêpes & Galettes.

La soirée dansante se déroulera sur une terrasse les talons sont interdits: Merci de prévoir des baskets ou des chaussures plates. .

Route du Hahon Forêt Adrénaline Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 9 62 02 42 99

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English :

L’événement Initiation Kizomba & soirée SBK (Salsa Batchata Kizomba) Carnac a été mis à jour le 2026-07-21 par OT DE CARNAC