Initiation Kizomba & soirée SBK (Salsa Batchata Kizomba) Route du Hahon Carnac
samedi 8 août 2026 · Route du Hahon · Carnac
Informations pratiques
Carnac
Initiation Kizomba & soirée SBK (Salsa Batchata Kizomba)
Route du Hahon Forêt Adrénaline Carnac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 19:00:00
fin : 2026-08-08 00:00:00
Date(s) :
2026-08-08
Envie de soleil, de musique latine et de bonne humeur ?
Que vous soyez danseur confirmé ou totalement débutant, venez vous laisser emporter par les rythmes calientes d’une grande soirée kizomba ouverte à tous !
Quelques pas, un sourire, une musique entraînante… et la forêt se transforme en véritable piste de danse à ciel ouvert.
Une initiation accessible à tous les âges pour partager un moment festif, convivial et plein d’énergie.
Buvette, Crêpes & Galettes.
La soirée dansante se déroulera sur une terrasse les talons sont interdits: Merci de prévoir des baskets ou des chaussures plates. .
Route du Hahon Forêt Adrénaline Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 9 62 02 42 99
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English :
L’événement Initiation Kizomba & soirée SBK (Salsa Batchata Kizomba) Carnac a été mis à jour le 2026-07-21 par OT DE CARNAC
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