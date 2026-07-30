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Initiation Kizomba & soirée SBK (Salsa Batchata Kizomba) Route du Hahon Carnac

samedi 8 août 2026 · Route du Hahon · Carnac

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Route du Hahon
Adresse
Forêt Adrénaline
Ville
56340 Carnac
Département
Morbihan
Tarif

Carnac

Initiation Kizomba & soirée SBK (Salsa Batchata Kizomba)

Route du Hahon Forêt Adrénaline Carnac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 19:00:00
fin : 2026-08-08 00:00:00

Date(s) :
2026-08-08

Envie de soleil, de musique latine et de bonne humeur ?
Que vous soyez danseur confirmé ou totalement débutant, venez vous laisser emporter par les rythmes calientes d’une grande soirée kizomba ouverte à tous !

Quelques pas, un sourire, une musique entraînante… et la forêt se transforme en véritable piste de danse à ciel ouvert.
Une initiation accessible à tous les âges pour partager un moment festif, convivial et plein d’énergie.

Buvette, Crêpes & Galettes.

La soirée dansante se déroulera sur une terrasse les talons sont interdits: Merci de prévoir des baskets ou des chaussures plates.   .

Route du Hahon Forêt Adrénaline Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 9 62 02 42 99 

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English :

L’événement Initiation Kizomba & soirée SBK (Salsa Batchata Kizomba) Carnac a été mis à jour le 2026-07-21 par OT DE CARNAC

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