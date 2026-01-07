Concours de dessin Carnac
Concours de dessin Carnac samedi 1 août 2026.
Carnac
Concours de dessin
15 Rue Saint Cornély Carnac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 10:00:00
fin : 2026-08-21 18:00:00
Date(s) :
2026-08-01
Et si le Petit Prince venait admirer les menhirs de Carnac
Concours ouvert à tous Dessin au format A4 Toutes techniques
A rapporter à la librairie Le P’tit monde de Zabelle
Lots à gagner .
15 Rue Saint Cornély Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 6 72 75 31 17
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English :
L’événement Concours de dessin Carnac a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon