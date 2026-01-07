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Concours de dessin Carnac

Concours de dessin Carnac samedi 1 août 2026.

Adresse : 15 Rue Saint Cornély

Ville : 56340 Carnac

Département : Morbihan

Début : samedi 1 août 2026

Fin : vendredi 21 août 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Carnac

Concours de dessin

15 Rue Saint Cornély Carnac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 10:00:00
fin : 2026-08-21 18:00:00

Date(s) :
2026-08-01

 Et si le Petit Prince venait admirer les menhirs de Carnac 

Concours ouvert à tous Dessin au format A4 Toutes techniques

A rapporter à la librairie Le P’tit monde de Zabelle
Lots à gagner   .

15 Rue Saint Cornély Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 6 72 75 31 17 

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English :

L’événement Concours de dessin Carnac a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

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