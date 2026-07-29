AGENDA · Carnac
Réalité Virtuelle coopérative Médiathèque Terraqué Carnac
jeudi 30 juillet 2026 · Médiathèque Terraqué · Carnac
Informations pratiques
Carnac
Réalité Virtuelle coopérative
Médiathèque Terraqué 26 Rue du Tumulus Carnac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 14:00:00
fin : 2026-08-20 16:00:00
Date(s) :
2026-07-30 2026-08-20
Réalité Virtuelle coopérative
Jeudi 30 juillet, 14h 16h
Sur écran géant, découvrez un jeu VR narratif et décidez ensemble de la suite du jeu.
Gratuit en accès libre à partir de 10 ans .
Médiathèque Terraqué 26 Rue du Tumulus Carnac 56340 Morbihan Bretagne
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English :
L’événement Réalité Virtuelle coopérative Carnac a été mis à jour le 2026-07-21 par OT DE CARNAC
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