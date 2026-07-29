Réalité Virtuelle coopérative Médiathèque Terraqué Carnac

Informations pratiques

Carnac

Réalité Virtuelle coopérative

Médiathèque Terraqué 26 Rue du Tumulus Carnac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 14:00:00

fin : 2026-08-20 16:00:00

Date(s) :

2026-07-30 2026-08-20

Réalité Virtuelle coopérative

Jeudi 30 juillet, 14h 16h

Sur écran géant, découvrez un jeu VR narratif et décidez ensemble de la suite du jeu.

Gratuit en accès libre à partir de 10 ans .

Médiathèque Terraqué 26 Rue du Tumulus Carnac 56340 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Réalité Virtuelle coopérative Carnac a été mis à jour le 2026-07-21 par OT DE CARNAC