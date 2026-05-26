Bain de forêt en nocturne Carnac
Bain de forêt en nocturne Carnac jeudi 23 juillet 2026.
Carnac
Bain de forêt en nocturne
Lieu communiqué à l’inscription Carnac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Immersion sensorielle guidée pour se connecter à soi, à la nature et ses nombreux bienfaits sur le corps et sur l’esprit. Une invitation à la détente et à l’écoute de la forêt.
Découverte des plantes sauvages des sous-bois, usages culinaires et médicinaux.
Nous vous proposons ici une alternance d’activités bien-être en pleine nature, et de transmission de connaissances des plantes.
Dégustation en fin d’animation. Petit carnet d’écriture bienvenu.
Sortie sur réservation.
Contacts Primelle 06 99 78 53 83 ou Laura 06 80 53 19 09
INSCRIPTION obligatoire. Durée 2 heures 30. Prévoir des chaussures de marche, un bloc note et un crayon. L’activité aura lieu sous réserve d’un nombre minimum de participants.
A partir de 10 ans .
Lieu communiqué à l’inscription Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 2 97 52 13 52
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English :
L’événement Bain de forêt en nocturne Carnac a été mis à jour le 2026-05-26 par OT DE CARNAC
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