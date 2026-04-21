Théâtre Espace Culturel Terraqué Auditorium – Carnac

Carnac

Théâtre

Espace Culturel Terraqué Auditorium – 26 Rue du Tumulus Carnac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:30:00

fin : 2026-05-30 22:00:00

Date(s) :

2026-05-30

À 20h30

ARSENIC ET VIEILLES DENTELLES par la Troupe des Sables Blancs

Comédie de Joseph KESSELING qui a connu un grand succès. (Durée 1h30). Deux charmantes vieilles filles empoisonnent de vieux messieurs solitaires afin de leur épargner les tourments de la vie. Leur neveu, un demeuré inoffensif qui se prend pour le président des États-Unis, enterre les morts dans la cave. Un autre neveu, resté sain de corps et d’esprit, découvre avec horreur ces activités coupable.

billetteries le mercredi 27 mai, dans le hall de l’espace culturel Terraqué de 10h30 à 12h30 puis samedi 30 mai dès 19h45. Salle de 100 places réservation conseillée jusqu’au 29 mai aec.reservation@gmail.com .

Espace Culturel Terraqué Auditorium – 26 Rue du Tumulus Carnac 56340 Morbihan Bretagne

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L’événement Théâtre Carnac a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon