Picto Néo !, Musée de Préhistoire de Carnac, Carnac

Picto Néo ! Samedi 23 mai, 19h00 Musée de Préhistoire de Carnac Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Aurez-vous la même logique que vos adversaires ? Seul.e.s ou en équipe, faites devinez un objet des collections du musée aux autres participants à l’aide de pictogrammes. Utilisez tour à tour vos sens de l’observation, de l’exploration et de la déduction pour faire deviner les objets puis pour les identifier. Apprenez-en ensuite davantage sur cette sélection d’objets en suivant le guide ! Durée moyenne 40 min.

Musée de Préhistoire de Carnac Place Christian BONNET, 56340 Carnac, France Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33297522204 https://www.museedecarnac.com Avec 300.000 objets provenant de 30 communes du sud Morbihan (entre ria d’Etel à l’ouest, presqu’île de Rhuys à l’est, Quiberon, Houat et Hoedic au sud), 200 sites dont 120 mégalithiques, le Musée de Préhistoire de Carnac possède l’une des plus riches collections préhistoriques d’Europe. Sa visite est indispensable pour découvrir et comprendre les sites archéologiques de la région, du Paléolithique à l’époque gallo-romaine, et surtout du Néolithique. Ne manquez pas les grandes haches en jade alpin, les parures polies importées d’Espagne… Des objets de prestige découverts dans le Tumulus Saint-Michel, témoins de l’époque où Carnac était un grand centre européen de pouvoir et de richesse, au début du Ve millénaire avant notre ère. Les collections sont classées “Monument Historique” depuis 1928.

Aurez-vous la même logique que vos adversaires ? Seul.e.s ou en équipe, faites devinez un objet des collections du musée aux autres participants à l’aide de pictogrammes. Utilisez tour à tour vos de…

© Musée de Carnac. Photographe D. Oliveira