Fête du jeu Terraqué Carnac
Fête du jeu Terraqué Carnac samedi 23 mai 2026.
Carnac
Fête du jeu
Terraqué 26 Rue du Tumulus Carnac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 14:00:00
fin : 2026-05-23 22:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Au programme des jeux pour tous les âges en accès libre tout au long de la journée ! (Espace jeu petite enfance, Jeux vidéo, Espace jeux de société, escape games, kart à pédales, Jeux géants en bois) et en soirée loups garous immersif (sur inscription), jeux de société et jeux vidéo. Gratuit. .
Terraqué 26 Rue du Tumulus Carnac 56340 Morbihan Bretagne
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English :
L’événement Fête du jeu Carnac a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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