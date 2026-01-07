Carnac

Concours le foot et les joueurs star

15 Rue Saint-Cornely Carnac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-01 10:00:00

fin : 2026-06-30 18:00:00

Date(s) :

2026-06-01

A toi de répondre à une série de questions et de jeux sur le thème Le foot et les joueurs stars

Le fascicule de jeux est disponible à la librairie et téléchargeable sur le site:

https://le-ptitmonde-de-zabelle.bzh

Ouvert à tous Gratuit Lots à gagner .

15 Rue Saint-Cornely Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 6 72 75 31 17

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concours le foot et les joueurs star Carnac a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon