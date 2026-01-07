Concours le foot et les joueurs star Carnac
Concours le foot et les joueurs star Carnac lundi 1 juin 2026.
Carnac
Concours le foot et les joueurs star
15 Rue Saint-Cornely Carnac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-01 10:00:00
fin : 2026-06-30 18:00:00
Date(s) :
2026-06-01
A toi de répondre à une série de questions et de jeux sur le thème Le foot et les joueurs stars
Le fascicule de jeux est disponible à la librairie et téléchargeable sur le site:
https://le-ptitmonde-de-zabelle.bzh
Ouvert à tous Gratuit Lots à gagner .
15 Rue Saint-Cornely Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 6 72 75 31 17
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English :
L’événement Concours le foot et les joueurs star Carnac a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon