Carnac

Expérience Zen

Grande Plage côté Yacht Club Carnac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-02 10:00:00

fin : 2026-07-28 11:00:00

Date(s) :

2026-06-02 2026-06-09 2026-06-16 2026-06-23 2026-06-30 2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25 2026-09-01 2026-09-08 2026-09-15 2026-09-22

A 10h tous les mardis de Juin à Septembre.

Séance forme et Zen sur la plage. On se détend, c’est les vacances ! Objectif apprendre des outils simples pour relaxer notre corps et notre mental tout en cultivant la vitalité. Prévoir une tenue décontractée, de l’eau, de la crème solaire, un chapeau et une grande serviette.

Ouvert à tous de 9 à 99 ans. Gratuit. .

Grande Plage côté Yacht Club Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 2 97 52 13 52

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English : Expérience Zen

L’événement Expérience Zen Carnac a été mis à jour le 2026-05-04 par ADT 56