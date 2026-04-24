Exposition ExtraOrdinaire Espace Culturel Terraqué Carnac

Carnac

Exposition ExtraOrdinaire

Espace Culturel Terraqué 26 Rue du Tumulus Carnac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-12

Venez découvrir à la médiathèque, le regard de l’artiste Kourtney Roy sur l’architecture contemporaine que nous côtoyons au quotidien. Ce parcours, formé d’une sélection de clichés réalisés en 2024 par la photographe canadienne, portera votre regard autrement sur nos bâtiments. Cette exposition a été mise au point dans le cadre d’une commande financée par la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) du Morbihan. En partenariat avec le pays d’Art et d’Histoire de Auray. .

Espace Culturel Terraqué 26 Rue du Tumulus Carnac 56340 Morbihan Bretagne

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English : Exposition ExtraOrdinaire

L’événement Exposition ExtraOrdinaire Carnac a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon