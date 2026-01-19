Régate Eurocat 2026 Port en Dro Carnac
Régate Eurocat 2026 Port en Dro Carnac vendredi 1 mai 2026.
Régate Eurocat 2026
Port en Dro 10 Avenue de Port En Drô Carnac Morbihan
Début : 2026-05-01 09:00:00
fin : 2026-05-03 16:00:00
38e édition de la grande fête du catamaran, quatre jours de compétition avec évidemment, le mythique Grand Raid autour de Houat.
Fidèle à leur réputation, les équipes du YC Carnac mettent les petits plats dans les grands pour vous accueillir et faire de ce week-end du 1er mai un merveilleux souvenir pour tous les fanas de catamaran. Jeunes et marins aguerris, solitaires ou en duo, il y en aura pour toutes les envies ! Venez vous mesurer à l’un des plus grands rassemblements européens de catamarans et naviguer dans la baie de Quiberon, une des plus belles baies du monde.
Programme à venir. .
