Carnac

Concours de dessin: Ton rêve de footballeur

15 Rue Saint-Cornely Carnac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-01 10:00:00

fin : 2026-06-30 18:00:00

Date(s) :

2026-06-01

Dessine l’équipe dans laquelle tu aimerais jouer, la compétition que tu rêves de jouer, ton match de rêve, tout ce que tu rêverais de réaliser en tant que footballeur…

Concours ouvert à tous Gratuit –

Lots à gagner .

15 Rue Saint-Cornely Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 6 72 75 31 17

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English :

L’événement Concours de dessin: Ton rêve de footballeur Carnac a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon