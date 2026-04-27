Atelier Tanzakus Médiathèque Terraqué Carnac samedi 30 mai 2026.
Médiathèque Terraqué 26 Rue du Tumulus Carnac Morbihan
Début : 2026-05-30 10:30:00
À 10h30 Au japon, lors de Tanabata, la fête des étoiles, la coutume est d’écrire un souhait sur un tanzaku, une bande de papier utilisée à l’origine pour écrire des poèmes, suspendue à un bambou. En s’inspirant de cette tradition, nous vous proposons de mettre sur papier, vos vœux les plus chers. Durée 1h30. À partir de 7 ans. Gratuit sur inscription .
Médiathèque Terraqué 26 Rue du Tumulus Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 2 97 52 50 50
L’événement Atelier Tanzakus Carnac a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
