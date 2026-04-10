L’été au jardin du musée Apéro Préhisto Musée de Préhistoire Carnac
L’été au jardin du musée Apéro Préhisto Musée de Préhistoire Carnac mercredi 15 juillet 2026.
Carnac
L’été au jardin du musée Apéro Préhisto
Musée de Préhistoire 10 Place de la Chapelle Carnac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 10:00:00
fin : 2026-08-05 12:30:00
Date(s) :
2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12
Un moment convivial autour du feu démonstration d’allumage, préparation et cuisson de galettes apéro. C’est prêt ? Dégustons ! (dès 6 ans réservation sur museedecarnac.fr) .
Musée de Préhistoire 10 Place de la Chapelle Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 2 97 52 66 36
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English :
L’événement L’été au jardin du musée Apéro Préhisto Carnac a été mis à jour le 2026-05-12 par OT DE CARNAC
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