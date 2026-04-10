L’été au jardin du musée Apéro Préhisto Musée de Préhistoire Carnac

Carnac

L’été au jardin du musée Apéro Préhisto

Musée de Préhistoire 10 Place de la Chapelle Carnac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 10:00:00

fin : 2026-08-05 12:30:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12

Un moment convivial autour du feu démonstration d’allumage, préparation et cuisson de galettes apéro. C’est prêt ? Dégustons ! (dès 6 ans réservation sur museedecarnac.fr) .

Musée de Préhistoire 10 Place de la Chapelle Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 2 97 52 66 36

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement L’été au jardin du musée Apéro Préhisto Carnac a été mis à jour le 2026-05-12 par OT DE CARNAC