Carnac

Concours de dessin

15 Rue Saint Cornély Carnac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 10:00:00

fin : 2026-07-31 18:00:00

Date(s) :

2026-07-01

Et si le Petit Prince venait admirer les menhirs de Carnac

Concours ouvert à tous Dessin au format A4 Toutes techniques

A rapporter à la librairie Le P’tit monde de Zabelle –

Lots à gagner .

15 Rue Saint Cornély Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 6 72 75 31 17

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English :

L’événement Concours de dessin Carnac a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon