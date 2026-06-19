Spectacle son et lumière Lumiliz Carnac
Spectacle son et lumière Lumiliz Carnac samedi 4 juillet 2026.
Carnac
Spectacle son et lumière Lumiliz
Place de l’Église Carnac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 22:45:00
fin : 2026-07-29 23:10:00
Date(s) :
2026-07-03 2026-07-04 2026-07-06 2026-07-08 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-13 2026-07-15 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-20 2026-07-22 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-27 2026-07-29 2026-07-31 2026-08-01 2026-08-03 2026-08-05
Spectacle pour les petits et grands à consommer sans modération !
À la tombée de la nuit, découvrez un spectacle de projections monumentales sur le parvis de l’église Saint Cornély.
En 2026, retrouvez Lumiliz du 3 juillet au 17 août tous les lundis, mercredis, vendredis et samedis à 22h45 (durée 20 minutes), sauf le 14 et 15 août.
Les projections d’images monumentales reviennent à Carnac pour sublimer l’architecture de l’église Saint-Cornély avec Mes vacances à Carnac . Venez (re)découvrir Carnac à travers les yeux d’un enfant venu passer l’été chez ses grands-parents. 20 minutes de spectacle gratuit, à déguster sans modération entre petits et grands !
www.ot-carnac.fr/lumiliz .
Place de l’Église Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 2 97 52 13 52
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English :
L’événement Spectacle son et lumière Lumiliz Carnac a été mis à jour le 2026-06-11 par OT DE CARNAC
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