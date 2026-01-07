Atelier enfant Lithothérapie

lieu communiqué à la réservation Carnac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21 10:30:00

fin : 2026-04-21 12:00:00

Date(s) :

2026-04-21

À 10h30 Atelier Enfants découverte de la Lithothérapie et création d’un bracelet de pierres (8 -10 ans)

La lithothérapie expliquée aux enfants avec activités ,jeux, quizz et création d’un bracelet de pierres bien être.

La lithothérapie peut aider les enfants à

* Gérer leurs émotions

* Améliorer leur concentration

* Renforcer leur confiance en soi

* Protéger des énergies négatives

La lithothérapie pour les enfants est un moyen créatif et amusant de les sensibiliser aux bienfaits des pierres et de les accompagner sur le chemin du bien-être.

L’atelier de lithothérapie MLEnergieZH pour les enfants est une activité ludique et éducative qui utilise les pierres et cristaux pour favoriser le bien-être, les émotions positives et la créativité. L’objectif n’est pas médical mais pédagogique et sensoriel découvrir les pierres, apprendre à reconnaître ses émotions et créer un objet personnel. .

lieu communiqué à la réservation Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 6 22 39 81 50

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English :

L’événement Atelier enfant Lithothérapie Carnac a été mis à jour le 2026-03-26 par OT DE CARNAC