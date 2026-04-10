Tournoi jeunes de football Stade du Ménec Carnac
Tournoi jeunes de football Stade du Ménec Carnac dimanche 21 juin 2026.
Carnac
Tournoi jeunes de football
Stade du Ménec Route du Ménec Carnac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 09:00:00
fin : 2026-06-21 19:00:00
Date(s) :
2026-06-21
14ème Challenge Serge Coriton
Un week end de plaisir footballistique au bord de l’océan. Plus de 100 équipes sur 2 jours, de la catégorie U9 à U17 avec des clubs venant de tout le grand ouest
Rassemblement U7-U9 le samedi 20 juin et tournoi U11 et U13 le dimanche 21 juin.
Gratuit. Restauration sur place. .
Stade du Ménec Route du Ménec Carnac 56340 Morbihan Bretagne
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English :
L’événement Tournoi jeunes de football Carnac a été mis à jour le 2026-05-07 par OT DE CARNAC
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