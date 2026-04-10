Tournoi jeunes de football Stade du Ménec Carnac

Carnac

Tournoi jeunes de football

Stade du Ménec Route du Ménec Carnac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 09:00:00

fin : 2026-06-21 19:00:00

Date(s) :

2026-06-21

14ème Challenge Serge Coriton

Un week end de plaisir footballistique au bord de l’océan. Plus de 100 équipes sur 2 jours, de la catégorie U9 à U17 avec des clubs venant de tout le grand ouest

Rassemblement U7-U9 le samedi 20 juin et tournoi U11 et U13 le dimanche 21 juin.

Gratuit. Restauration sur place. .

Stade du Ménec Route du Ménec Carnac 56340 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Tournoi jeunes de football Carnac a été mis à jour le 2026-05-07 par OT DE CARNAC