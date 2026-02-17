Randonnée Histoire de Carnac Plage Carnac
35 Av. de la Pointe Churchill Carnac Morbihan
Début : 2026-03-04 14:30:00
fin : 2026-03-04
2026-03-04
Sortie commentée : Histoire de la naissance de Carnac plage à la rencontre des premières villas et l’évolution de la station balnéaire de 1900 à nos jours. Environ 4 km. Durée environ 3h
Rendez-vous à 14h15 h au parking de la pointe Churchill, face à l’hôtel Churchill. Annulation en cas d’intempéries. Groupe limité à 30 personnes.
L’inscription se fait obligatoirement à l’avance par téléphone 02 97 52 13 52. .
