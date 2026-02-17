Randonnée Histoire de Carnac Plage Carnac

Randonnée Histoire de Carnac Plage

35 Av. de la Pointe Churchill Carnac Morbihan

Sortie commentée : Histoire de la naissance de Carnac plage à la rencontre des premières villas et l’évolution de la station balnéaire de 1900 à nos jours. Environ 4 km. Durée environ 3h

Rendez-vous à 14h15 h au parking de la pointe Churchill, face à l’hôtel Churchill. Annulation en cas d’intempéries. Groupe limité à 30 personnes.

L’inscription se fait obligatoirement à l’avance par téléphone 02 97 52 13 52. .

35 Av. de la Pointe Churchill Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 2 97 52 13 52

