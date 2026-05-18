Marché de Port an drô Port an Drô Carnac
Marché de Port an drô Port an Drô Carnac mardi 7 juillet 2026.
Carnac
Marché de Port an drô
Port an Drô 4 Allée Fleur de Sel Carnac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-07-07
Le marché du mardi soir à Port an Drô a lieu tous les mardis de juillet et août entre 17h et 20h. Retrouvez-y un primeur, des psécilités au safra, tartare d’algues, du cirdre, des confitures et des jus, du fromage, des cosmétiques, bijoux et des peintures et diverses créations. .
Port an Drô 4 Allée Fleur de Sel Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 6 82 67 80 44
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English :
L’événement Marché de Port an drô Carnac a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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