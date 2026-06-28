Visite de la chapelle de la Madeleine Chemin de Kerguéarec Carnac jeudi 2 juillet 2026.

Carnac

Visite de la chapelle de la Madeleine

Chemin de Kerguéarec Chapelle de la Madeleine Carnac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 16:00:00

fin : 2026-08-20 19:00:00

Date(s) :

2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Visite guidée de la chapelle de la Madeleine tous les jeudis de 16h à 19h.

Organisé par les amis de la Chapelle de la Madeleine.

Entrée libre.

Du nom de Sainte Madeleine, sainte patronne des lépreux, cette chapelle a été construite sur l’emplacement d’une léproserie du Moyen Age. Abandonnée à la fin du XVIe siècle puis restaurée au XIXe, elle sera de nouveau laissée à l’abandon après la 2nde guerre mondiale. En 1976, Eric BONNET, Joseph Le BAYON et les habitants des villages alentours la re bâtissent. Ils fondent alors l’association des Amis de la Chapelle de la Madeleine qui veille depuis 1977 à l’entretien et à l’embellissement du site. .

Chemin de Kerguéarec Chapelle de la Madeleine Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 6 86 59 26 86

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English :

L’événement Visite de la chapelle de la Madeleine Carnac a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon