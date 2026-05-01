Carnac

Visite flash Une merveille du musée

Place Christian Bonnet Carnac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-23

Objet phare ou insolite des collections, un médiateur une médiatrice du musée vous dévoile son histoire.

Visite incluse dans la visite libre du musée. .

Place Christian Bonnet Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 2 97 52 66 36

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English :

L’événement Visite flash Une merveille du musée Carnac a été mis à jour le 2026-05-14 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon