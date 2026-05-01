Visite flash Une merveille du musée Carnac
Visite flash Une merveille du musée Carnac samedi 23 mai 2026.
Carnac
Visite flash Une merveille du musée
Place Christian Bonnet Carnac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-23
Objet phare ou insolite des collections, un médiateur une médiatrice du musée vous dévoile son histoire.
Visite incluse dans la visite libre du musée. .
Place Christian Bonnet Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 2 97 52 66 36
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English :
L’événement Visite flash Une merveille du musée Carnac a été mis à jour le 2026-05-14 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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