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Visite flash Une merveille du musée Carnac

Visite flash Une merveille du musée Carnac samedi 23 mai 2026.

Adresse : Place Christian Bonnet

Ville : 56340 Carnac

Département : Morbihan

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Tarif :

Carnac

Visite flash Une merveille du musée

Place Christian Bonnet Carnac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-24

Date(s) :
2026-05-23

Objet phare ou insolite des collections, un médiateur une médiatrice du musée vous dévoile son histoire.
Visite incluse dans la visite libre du musée.   .

Place Christian Bonnet Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 2 97 52 66 36 

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English :

L’événement Visite flash Une merveille du musée Carnac a été mis à jour le 2026-05-14 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

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