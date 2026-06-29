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AGENDA · Carnac

Démonstration de fabrication d’une perle Musée de Préhistoire Carnac

samedi 4 juillet 2026 · Musée de Préhistoire · Carnac

Informations pratiques

Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
samedi 4 juillet 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
Musée de Préhistoire
Adresse
10 Place de la Chapelle
Ville
56340 Carnac
Département
Morbihan
Tarif

Carnac

Démonstration de fabrication d’une perle

Musée de Préhistoire 10 Place de la Chapelle Carnac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 11:00:00
fin : 2026-08-06 11:30:00

Date(s) :
2026-07-04 2026-07-05 2026-07-06 2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-13 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-20 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23

Les médiateurs du musée vous donnent rendez-vous pour assister à la fabrication d’une perle et vous dévoiler les techniques ingénieuses développées par nos ancêtres de la Préhistoire. Durée 20 à 30 min. Tarif inclus dans la visite libre.   .

Musée de Préhistoire 10 Place de la Chapelle Carnac 56340 Morbihan Bretagne  

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English :

L’événement Démonstration de fabrication d’une perle Carnac a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

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