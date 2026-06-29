Démonstration de fabrication d’une perle Musée de Préhistoire Carnac
samedi 4 juillet 2026 · Musée de Préhistoire · Carnac
Informations pratiques
Carnac
Démonstration de fabrication d’une perle
Musée de Préhistoire 10 Place de la Chapelle Carnac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 11:00:00
fin : 2026-08-06 11:30:00
Date(s) :
2026-07-04 2026-07-05 2026-07-06 2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-13 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-20 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23
Les médiateurs du musée vous donnent rendez-vous pour assister à la fabrication d’une perle et vous dévoiler les techniques ingénieuses développées par nos ancêtres de la Préhistoire. Durée 20 à 30 min. Tarif inclus dans la visite libre. .
Musée de Préhistoire 10 Place de la Chapelle Carnac 56340 Morbihan Bretagne
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English :
L’événement Démonstration de fabrication d’une perle Carnac a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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