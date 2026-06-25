Championnat du Monde Dart 18 Yacht Club de Carnac Carnac

Carnac

Championnat du Monde Dart 18

Yacht Club de Carnac Boulevard de la base nautique Carnac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-04

Du 4 au 10 juillet 2026, Carnac accueillera le Championnat du Monde Dart 18, le plus important rassemblement de catamarans monotypes organisé en France en 2026.

Pendant une semaine, les meilleurs équipages internationaux se retrouveront dans la baie de Quiberon pour s’affronter sur l’un des plus beaux plans d’eau d’Europe. Cet événement revêt une dimension particulière puisqu’il célèbre également les 50 ans du Dart 18, une série devenue une référence dans le monde du catamaran.

Apprécié pour sa simplicité, sa fiabilité et son accessibilité, le Dart 18 rassemble plusieurs générations de navigateurs, des champions confirmés aux passionnés amateurs, dans un esprit sportif et convivial.

Organisé par le Yacht Club de Carnac, ce championnat promet un spectacle nautique exceptionnel, avec plusieurs centaines de compétiteurs venus du monde entier et de nombreuses animations tout au long de la semaine.

Un rendez-vous incontournable pour les amateurs de voile comme pour les curieux souhaitant découvrir l’univers du catamaran de compétition. .

Yacht Club de Carnac Boulevard de la base nautique Carnac 56340 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Championnat du Monde Dart 18 Carnac a été mis à jour le 2026-06-25 par OT DE CARNAC