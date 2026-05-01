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Démonstration Perçage d’une perle en pierre Carnac

Démonstration Perçage d’une perle en pierre Carnac samedi 23 mai 2026.

Adresse : Place Christian Bonnet

Ville : 56340 Carnac

Département : Morbihan

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Tarif :

Carnac

Démonstration Perçage d’une perle en pierre

Place Christian Bonnet Carnac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-24

Date(s) :
2026-05-23

Puisque l’électricité et le fer n’existaient pas à la Préhistoire, à quoi ressemblait l’ancêtre de la perceuse ? Assistez à une démonstration pour percer les secrets de ces sociétés du passé !
Démonstration incluse dans la visite libre du musée.   .

Place Christian Bonnet Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 2 97 52 66 36 

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English :

L’événement Démonstration Perçage d’une perle en pierre Carnac a été mis à jour le 2026-05-18 par OT DE CARNAC

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