Démonstration Perçage d’une perle en pierre Carnac
Démonstration Perçage d’une perle en pierre Carnac samedi 23 mai 2026.
Carnac
Démonstration Perçage d’une perle en pierre
Place Christian Bonnet Carnac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-23
Puisque l’électricité et le fer n’existaient pas à la Préhistoire, à quoi ressemblait l’ancêtre de la perceuse ? Assistez à une démonstration pour percer les secrets de ces sociétés du passé !
Démonstration incluse dans la visite libre du musée. .
Place Christian Bonnet Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 2 97 52 66 36
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English :
L’événement Démonstration Perçage d’une perle en pierre Carnac a été mis à jour le 2026-05-18 par OT DE CARNAC
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