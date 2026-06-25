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Rendez-vous en terre Néolithique Place Christian Bonnet Carnac

Rendez-vous en terre Néolithique Place Christian Bonnet Carnac mardi 21 juillet 2026.

Lieu
Place Christian Bonnet
Adresse
Musée de Préhistoire de Carnac
Ville
56340 Carnac
Département
Morbihan
Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mardi 21 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Tarif

Carnac

Rendez-vous en terre Néolithique

Place Christian Bonnet Musée de Préhistoire de Carnac Carnac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 10:00:00
fin : 2026-07-21 17:00:00

Date(s) :
2026-07-21

Plongez dans le Néolithique le temps d’une journée. Le matin, fabriquez votre propre poterie et visitez le Musée de Préhistoire de Carnac. L’après-midi, cuisez votre poterie dans un four reconstruit à l’identique, visitez les alignements de Carnac et testez le déplacement de blocs de pierre !
Sur réservation. Prévoir la journée. Tout public. A partir de 7 ans. La visite guidée des Alignements s’effectue en extérieur. Prévoir des chaussures fermées et des vêtements de saison.   .

Place Christian Bonnet Musée de Préhistoire de Carnac Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 2 97 52 22 04 

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English :

L’événement Rendez-vous en terre Néolithique Carnac a été mis à jour le 2026-06-25 par ADT 56

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