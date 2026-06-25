Rendez-vous en terre Néolithique Place Christian Bonnet Carnac

Carnac

Rendez-vous en terre Néolithique

Place Christian Bonnet Musée de Préhistoire de Carnac Carnac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 10:00:00

fin : 2026-07-21 17:00:00

Date(s) :

2026-07-21

Plongez dans le Néolithique le temps d’une journée. Le matin, fabriquez votre propre poterie et visitez le Musée de Préhistoire de Carnac. L’après-midi, cuisez votre poterie dans un four reconstruit à l’identique, visitez les alignements de Carnac et testez le déplacement de blocs de pierre !

Sur réservation. Prévoir la journée. Tout public. A partir de 7 ans. La visite guidée des Alignements s’effectue en extérieur. Prévoir des chaussures fermées et des vêtements de saison. .

Place Christian Bonnet Musée de Préhistoire de Carnac Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 2 97 52 22 04

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L’événement Rendez-vous en terre Néolithique Carnac a été mis à jour le 2026-06-25 par ADT 56