Informations pratiques

Carnac

Concert L’Héritage de Bretagne du trio Pêr-Vari Kervarec

Eglise Saint Cornély Carnac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 21:00:00

fin : 2026-07-21 21:00:00

Date(s) :

2026-07-21

Passeur de mémoire, le Trio Pêr-Vari Kervarec chante Bretagne, parle Bretagne et rêve Bretagne à travers une musique vivante, entre tradition et création. Pensée comme une forme d’élévation de l’âme, elle s’inscrit dans une démarche à la fois sensible et exigeante. Engagé dans une volonté de penser la Bretagne et de la transmettre à toutes les générations, le trio porte une vision ouverte et incarnée de ce territoire.

Le Trio Pêr-Vari Kervarec est une invitation à un voyage hors du temps, une plongée dans la mémoire vivante d’un peuple à travers la musique et la langue bretonnes. Plus qu’un simple ensemble musical, il incarne une passerelle entre tradition et modernité, entre la richesse du patrimoine breton et la solennité des lieux sacrés où il se produit.

Le Trio ne se contente pas d’interpréter la tradition il la réinvente avec une sensibilité rare, insufflant une modernité respectueuse à un répertoire qui traverse les âges. .

Eglise Saint Cornély Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 7 68 98 99 82

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English :

L’événement Concert L’Héritage de Bretagne du trio Pêr-Vari Kervarec Carnac a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon