Concert du Trio Pêr Vari Kervarec Place de l’Église Carnac
mardi 21 juillet 2026 · Place de l'Église · Carnac
Informations pratiques
Carnac
Concert du Trio Pêr Vari Kervarec
Place de l’Église Eglise St Cornély Carnac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 21:00:00
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-21
Au-delà des notes, le Trio Pêr-Vari Kervarec raconte des histoires. Il tisse des récits ancrés dans la mémoire collective, faisant résonner les mots du breton avec une sincérité poignante. À travers la force de la musique et du verbe, il rappelle que la culture bretonne est une langue vivante, un souffle qui se transmet et se renouvelle sans cesse.
Le Trio Pêr-Vari Kervarec ne se contente pas d’interpréter la tradition il la réinvente avec une sensibilité rare, insufflant une modernité respectueuse à un répertoire qui traverse les âges. Son univers sonore est un mélange subtil d’intensité et de douceur, de puissance et de délicatesse, où chaque instrument trouve sa place pour raconter un fragment d’histoire.
Avec le Trio Pêr-Vari Kervarec, la mémoire d’un peuple ne se fige pas dans le passé elle s’élève, elle danse, elle continue de chanter .
Place de l’Église Eglise St Cornély Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 7 68 98 99 82
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English :
L’événement Concert du Trio Pêr Vari Kervarec Carnac a été mis à jour le 2026-07-16 par OT DE CARNAC
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