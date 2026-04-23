Fêtes locales Saint-Tugdual
Fêtes locales Saint-Tugdual vendredi 12 juin 2026.
Saint-Tugdual
Fêtes locales
Saint-Tugdual Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12
fin : 2026-06-15
Date(s) :
2026-06-12
4 jours de fêtes ! Concours de boules bretonnes, vide-greniers, manèges et structure gonflable, repas, buvette… .
Saint-Tugdual 56540 Morbihan Bretagne +33 6 81 40 07 71
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English :
L’événement Fêtes locales Saint-Tugdual a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan
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