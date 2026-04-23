Saint-Tugdual

Vide-greniers

Saint-Tugdual Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 09:00:00

fin : 2026-06-14 17:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Organisé par le comité des fêtes dans le cadre des fêtes locales. Buvette et restauration sur place. Structure gonflable, manèges et animations. .

Saint-Tugdual 56540 Morbihan Bretagne +33 6 81 40 07 71

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English :

L’événement Vide-greniers Saint-Tugdual a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan