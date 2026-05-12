Concert de violoncelle Saint-Guen Saint-Tugdual

Saint-Tugdual

Concert de violoncelle

Saint-Guen Chapelle Saint-Tugdual Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 14:00:00

fin : 2026-07-01 17:00:00

Date(s) :

2026-07-01

Un après-midi placé sous le signe de la musique et de l’émotion. Interprété par les élèves des classes de violoncelle de Barbara Boccoli, ce concert permettra au public de découvrir le talent et la sensibilité des musiciens autour d’un instrument à la sonorité chaleureuse et profonde. Un moment musical intimiste et convivial à partager dans le cadre unique de la chapelle. .

Saint-Guen Chapelle Saint-Tugdual 56540 Morbihan Bretagne +33 2 97 23 14 83

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English :

L’événement Concert de violoncelle Saint-Tugdual a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan