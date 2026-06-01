La Fresque Océane 2h, Pépinière d’entreprise Le Prisme, Vannes

La Fresque Océane 2h Jeudi 11 juin, 18h30 Pépinière d’entreprise Le Prisme Morbihan

Sur inscription, prix libre à partir de 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-11T18:30:00+02:00 – 2026-06-11T20:30:00+02:00

Fin : 2026-06-11T18:30:00+02:00 – 2026-06-11T20:30:00+02:00

Venez découvrir la “Fresque Océane”, un atelier ludique et collaboratif pour bénéficier d’une meilleure compréhension d’ensemble des enjeux de l’océan, à la fois en termes de menaces mais aussi d’opportunités, et avec à la clé l’envie d’agir individuellement et collectivement.

Sa biodiversité fascinante, son rôle essentiel dans la machine climatique, l’étendue de ses nombreuses ressources, mais aussi les impacts de nos activités et de nos gestes du quotidien n’auront plus de secret pour vous !

Testez la version 2h de l’atelier phare « la Fresque Océane », une animation rapide, ludique et collaborative pour :

– Comprendre les grands enjeux

– Faire le lien entre notre quotidien et les impacts sur l’Océan

– Repartir avec des clés d’action concrètes !

Pépinière d’entreprise Le Prisme 4 place Albert Einstein Vannes Vannes 56000 Sud-Est Morbihan Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/fresque-oceane-le-11-06-2026-a-vannes-2h00-animee-par-laetitia-c »}]

La “Fresque Océane”, un atelier ludique et collaboratif pour comprendre les enjeux de l’Océan, en termes de menaces et opportunités, et avec à la clé l’envie d’agir individuellement et collectivement. Ocean Biodiversité

La Fresque Océane