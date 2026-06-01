Fresque de l’entreprise à visée régénérative, Pépinière d’entreprise Le Prisme, Vannes

Fresque de l’entreprise à visée régénérative Jeudi 18 juin, 18h30 Pépinière d’entreprise Le Prisme Morbihan

Entrée libre sur inscription préalable via le lien fourni ici.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-18T18:30:00+02:00 – 2026-06-18T21:30:00+02:00

Fin : 2026-06-18T18:30:00+02:00 – 2026-06-18T21:30:00+02:00

La Fresque de l’entreprise régénérative est un outil de sensibilisation aux défis écologiques et humains, dédiée aux entreprises, collectivités, organisations professionnelles et à celles.ceux qui s’intéressent à la chaine de valeur d’un bien ou d’un service.

​En 3 heures, et de manière collaborative, la Fresque de l’entreprise régénérative :

​vous fait plonger en immersion dans la chaîne de valeur d’une entreprise,

permet d’identifier ensemble ses dépendances et impacts sur les écosystèmes et les humains, de manière systémique,

propose des inspirations et un ensemble d’actions concrètes vers la régénération.

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Un atelier positif pour voir au-delà de ses limites !

Pépinière d’entreprise Le Prisme 4 place Albert Einstein Vannes Vannes 56000 Sud-Est Morbihan Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://luma.com/6koyypzz »}]

Un atelier pour découvrir et mobiliser les professionnels des organisations, vers l’économie régénérative (et rêver un nouveau modèle !)