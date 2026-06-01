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Fresque de l’entreprise à visée régénérative, Pépinière d’entreprise Le Prisme, Vannes

Fresque de l’entreprise à visée régénérative, Pépinière d’entreprise Le Prisme, Vannes

Fresque de l’entreprise à visée régénérative, Pépinière d’entreprise Le Prisme, Vannes jeudi 18 juin 2026.

Lieu : Pépinière d'entreprise Le Prisme

Adresse : 4 place Albert Einstein Vannes

Ville : 56000 Vannes

Département : Morbihan

Début : jeudi 18 juin 2026

Fin : jeudi 18 juin 2026

Tarif : Entrée libre sur inscription préalable via le lien fourni ici.

Fresque de l’entreprise à visée régénérative Jeudi 18 juin, 18h30 Pépinière d’entreprise Le Prisme Morbihan

Entrée libre sur inscription préalable via le lien fourni ici.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-18T18:30:00+02:00 – 2026-06-18T21:30:00+02:00
Fin : 2026-06-18T18:30:00+02:00 – 2026-06-18T21:30:00+02:00

La Fresque de l’entreprise régénérative est un outil de sensibilisation aux défis écologiques et humains, dédiée aux entreprises, collectivités, organisations professionnelles et à celles.ceux qui s’intéressent à la chaine de valeur d’un bien ou d’un service.
​En 3 heures, et de manière collaborative, la Fresque de l’entreprise régénérative :

  • ​vous fait plonger en immersion dans la chaîne de valeur d’une entreprise,
  • permet d’identifier ensemble ses dépendances et impacts sur les écosystèmes et les humains, de manière systémique,
  • propose des inspirations et un ensemble d’actions concrètes vers la régénération.


Un atelier positif pour voir au-delà de ses limites !

Pépinière d’entreprise Le Prisme 4 place Albert Einstein Vannes Vannes 56000 Sud-Est Morbihan Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://luma.com/6koyypzz »}]
Un atelier pour découvrir et mobiliser les professionnels des organisations, vers l’économie régénérative (et rêver un nouveau modèle !)

À voir aussi à Vannes (Morbihan)