Démonstration dégustation de recettes romaines, Hôtel de Limur, Vannes

Démonstration dégustation de recettes romaines 13 et 14 juin Hôtel de Limur Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T14:30:00+02:00 – 2026-06-13T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T14:30:00+02:00 – 2026-06-14T17:00:00+02:00

Démonstration de fabrication de fromage romain

Dégustation de fromage romain et d’une spécialité romaine, le moretum

Dégustation d’une boisson aromatisée romaine

En continu

Hôtel de Limur 31 rue Thiers, 56 000 Vannes Vannes 56400 Morbihan Bretagne 02 97 44 52 02 http://ciap-limur.bzh

Démonstration de fabrication de fromage romain

©Dominique Frère