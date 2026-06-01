Démonstration dégustation de recettes romaines, Hôtel de Limur, Vannes
Démonstration dégustation de recettes romaines, Hôtel de Limur, Vannes samedi 13 juin 2026.
Démonstration dégustation de recettes romaines 13 et 14 juin Hôtel de Limur Morbihan
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T14:30:00+02:00 – 2026-06-13T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-14T14:30:00+02:00 – 2026-06-14T17:00:00+02:00
Démonstration de fabrication de fromage romain
Dégustation de fromage romain et d’une spécialité romaine, le moretum
Dégustation d’une boisson aromatisée romaine
En continu
Hôtel de Limur 31 rue Thiers, 56 000 Vannes Vannes 56400 Morbihan Bretagne 02 97 44 52 02 http://ciap-limur.bzh
Démonstration de fabrication de fromage romain
©Dominique Frère
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