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Démonstration dégustation de recettes romaines, Hôtel de Limur, Vannes

Démonstration dégustation de recettes romaines, Hôtel de Limur, Vannes

Démonstration dégustation de recettes romaines, Hôtel de Limur, Vannes samedi 13 juin 2026.

Lieu : Hôtel de Limur

Adresse : 31 rue Thiers, 56 000 Vannes

Ville : 56400 Vannes

Département : Morbihan

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Démonstration dégustation de recettes romaines 13 et 14 juin Hôtel de Limur Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T14:30:00+02:00 – 2026-06-13T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-14T14:30:00+02:00 – 2026-06-14T17:00:00+02:00

Démonstration de fabrication de fromage romain
Dégustation de fromage romain et d’une spécialité romaine, le moretum
Dégustation d’une boisson aromatisée romaine
En continu

Hôtel de Limur 31 rue Thiers, 56 000 Vannes Vannes 56400 Morbihan Bretagne 02 97 44 52 02 http://ciap-limur.bzh
Démonstration de fabrication de fromage romain

©Dominique Frère

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