la Fresque du littoral, Le Prisme, Vannes

la Fresque du littoral Jeudi 2 juillet, 18h30 Le Prisme Morbihan

gratuit sur inscription, 12 participants maxi

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-02T18:30:00+02:00 – 2026-07-02T21:30:00+02:00

Fin : 2026-07-02T18:30:00+02:00 – 2026-07-02T21:30:00+02:00

La Fresque du Littoral vise à transmettre les fondamentaux du fonctionnement des littoraux et à questionner les activités humaines, les risques et les solutions. L’animation s’appuie sur des temps en sous-groupes et en grand groupe, alternant observation, déduction, échanges et moments créatifs.

La Fresque du Littoral s’inspire du principe de la pédagogie active : les participant·es reconstruisent un système complexe en interagissant avec des supports visuels (cartes, fresque, illustrations), en débattant et en questionnant

Le Prisme 4 Place Albert Einstein 56000 Vannes Vannes 56000 Sud-Est Morbihan Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://forms.cloud.microsoft/e/SKwKG8cGjn »}]

Découvrir les différents types de littoraux; Apprendre ce que sont les dynamiques littorales; Identifier des solutions durables face aux risques côtiers