la Fresque du littoral, Le Prisme, Vannes
la Fresque du littoral, Le Prisme, Vannes jeudi 2 juillet 2026.
la Fresque du littoral Jeudi 2 juillet, 18h30 Le Prisme Morbihan
gratuit sur inscription, 12 participants maxi
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-02T18:30:00+02:00 – 2026-07-02T21:30:00+02:00
Fin : 2026-07-02T18:30:00+02:00 – 2026-07-02T21:30:00+02:00
La Fresque du Littoral vise à transmettre les fondamentaux du fonctionnement des littoraux et à questionner les activités humaines, les risques et les solutions. L’animation s’appuie sur des temps en sous-groupes et en grand groupe, alternant observation, déduction, échanges et moments créatifs.
La Fresque du Littoral s’inspire du principe de la pédagogie active : les participant·es reconstruisent un système complexe en interagissant avec des supports visuels (cartes, fresque, illustrations), en débattant et en questionnant
Le Prisme 4 Place Albert Einstein 56000 Vannes Vannes 56000 Sud-Est Morbihan Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://forms.cloud.microsoft/e/SKwKG8cGjn »}]
Découvrir les différents types de littoraux; Apprendre ce que sont les dynamiques littorales; Identifier des solutions durables face aux risques côtiers
À voir aussi à Vannes (Morbihan)
- THE KIDS HARMONY PALAIS DES ARTS – SALLE LESAGE Vannes 2 juillet 2026
- Musicales du Golfe 2026 Musicales du Golfe VillagebyCA Vannes 1 août 2026
- Festival d’Arvor Vannes 14 août 2026
- GOLDMAN – 200 VOIX POUR UNE LEGENDE PALAIS DES ARTS – SALLE LESAGE Vannes 7 février 2027