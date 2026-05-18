Vannes

Festival d’Arvor

Vannes Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-14

La 5e édition du Festival d’Arvor aura lieu du vendredi 14 août au dimanche 16 août dans le centre-ville de Vannes. Ce rendez-vous incontournable du territoire, aussi bien pour les habitants que pour les visiteurs, met à l’honneur la culture traditionnelle bretonne sous toutes ses formes (concerts, fest-noz, conférences, initiations, expositions, défilés, spectacle de rue) et dans toute sa diversité (danse, musique, arts de rue, costumes, langue bretonne, chant…). Aux côtés des têtes d’affiche de la scène bretonne, la programmation met en avant des jeunes artistes locaux émergents afin de faire connaître la richesse de la création artistique bretonne, tout en restant ancré dans la tradition. .

Vannes 56000 Morbihan Bretagne

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L’événement Festival d’Arvor Vannes a été mis à jour le 2026-05-18 par ADT 56