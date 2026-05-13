UNDA / Traversée spectrale – Elsa Tomkowiak, La Cohue, Musée des beaux-arts, Vannes

UNDA / Traversée spectrale – Elsa Tomkowiak Samedi 23 mai, 20h00 La Cohue, Musée des beaux-arts Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:55:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:55:00+02:00

Lorsqu’Elsa Tomkowiak est invitée à s’approprier un espace, la première rencontre avec celui-ci est déterminante. Volume et circulation, mais aussi lumière et usage témoignent d’une perception physique et sensorielle du lieu, à partir de laquelle l’artiste s’appuie pour déployer ses créations. Le site s’en trouve redéfini, restructuré.

Développée en trois dimensions, l’installation UNDA / Traversée spectrale transforme le passage central de La Cohue en peinture. Elle s’étend sur toute sa longueur comme une houle suspendue, en mouvement. L’enchaînement des pans colorés semble décomposer le spectre visible de la lumière, apportant de la matérialité à l’insaisissable. Le volume ainsi révélé invite le public à s’immerger dans l’oeuvre, à l’éprouver, à faire l’expérience de ce paysage monumental.

La Cohue, Musée des beaux-arts 15 Place Saint-Pierre, 56000 Vannes, France Vannes 56000 Centre – Le Port Morbihan Bretagne 0297016300 https://www.mairie-vannes.fr/musee-des-beaux-arts Propriété de la Ville depuis 1813, La Cohue connut diverses affectations avant que le musée n’y soit installé à compter de 1982. Passé le portail d’entrée, la nef centrale livre ses majestueux espaces et invite à la découverte de l’ensemble du bâtiment où se déploient les expositions temporaires et les collections permanentes, dont les fonds d’estampes du XIXe et du XXe siècles.

Lorsqu’Elsa Tomkowiak est invitée à s’approprier un espace, la première rencontre avec celui-ci est déterminante. Volume et circulation, mais aussi lumière et usage témoignent d’une perception et du …

© Direction de la communication -Ville de Vannes – François Le Divenah.