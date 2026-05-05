Les dessous des musées, saison 2, La Cohue, Musée des beaux-arts, Vannes

Les dessous des musées, saison 2 Samedi 23 mai, 20h00 La Cohue, Musée des beaux-arts Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:55:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:55:00+02:00

Les dessous des musées, saison 2

Un musée pour qui, pour quoi faire ?

Autant de questions abordées dans l’exposition Les dessous des musées. Pédagogique, ludique et interactive, elle s’adresse à tous les publics : enfants, adultes, scolaires, vannetaises et vannetais, touristes français ou étrangers… La scénographie met en valeur les collections des deux institutions de la ville de Vannes, le musée des beaux-arts et le musée d’histoire et d’archéologie, actuellement fermé pour rénovation.

Deux musées, deux collections : découvrez comment l’équipe travaille au quotidien et se prépare à vous offrir des œuvres magnifiées dans des bâtiments rénovés. Dans un musée, même fermé, chacun tient son rôle dans la partie immergée de l’iceberg.

À partir du 23 mai, marqué par la Nuit européenne des musées, de nouvelles œuvres et objets se dévoilent au sein de l’exposition. Le chantier des collections, étape incontournable et exceptionnelle de la rénovation d’un musée sera abordé à travers un parcours spécifique et un livret-jeu à destination des enfants. Enfin, les visiteurs pourront en apprendre davantage sur les travaux en cours grâce à un espace Actualités.

La Cohue, Musée des beaux-arts 15 Place Saint-Pierre, 56000 Vannes, France Vannes 56000 Centre – Le Port Morbihan Bretagne 0297016300 https://www.mairie-vannes.fr/musee-des-beaux-arts Propriété de la Ville depuis 1813, La Cohue connut diverses affectations avant que le musée n’y soit installé à compter de 1982. Passé le portail d’entrée, la nef centrale livre ses majestueux espaces et invite à la découverte de l’ensemble du bâtiment où se déploient les expositions temporaires et les collections permanentes, dont les fonds d’estampes du XIXe et du XXe siècles.

Nuit européenne des musées

© Direction de la communication -Ville de Vannes – François Le Divenah.